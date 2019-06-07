Tokyo'ya tam isabet!

Hollanda'nın Hertogenbosch kentinde gerçekleştirilen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nın dördüncü gününde Milli Takım, toplamda 5 Tokyo vizesinin sahibi oldu. Erkekler makaralı yay kategorisinde Murat Turan, klasik yayda Özgür Özen ve W1'de Bahattin Hekimoğlu kadınlarda ise makaralı yay kategorisinde Sevgi Yorulmaz ile klasik yayda Yağmur Şengül 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Milliler kota mücadelelerine bugün kadınlar klasik yayda Zehra Özbey Torun, makaralı yayda Öznur Cüre, erkekler klasik yayda Sadık Savaş, makaralı yayda ise Bülent Korkmaz ve Erdoğan Aygan'la devam edecek.

MİLLİLER, ALTIN MADALYA İÇİN ATIŞ YAPACAK

Şampiyonada düzenlenen madalya müsabakalarında ise ay-yıldızlılar, bireysel ve takımlarda altın madalya için atış yapacak. Bireysel erkekler makaralı yay kategorisinde Murat Turan, W1'de Bahattin Hekimoğlu, takımlarda ise Yağmur Şengül, Zehra Özbey Torun, Merve Nur Eroğlu'ndan oluşan Klasik Yay Kadın Takımı, Bahattin Hekimoğlu, Yiğit Caner Aydın, Naci Yenier'den oluşan W1 Erkek Takım ve Murat Turan, Bülent Korkmaz, Erdoğan Aygan'dan oluşan Makaralı Yay Erkek Takımı sahne alacak.