Tolga Andaç: 'Kentsel dönüşümde söz artık vatandaşta'

Merakla beklenen Kentsel Dönüşüm Destek Paketi'nin açıklanmasının ardından gözler gayrimenkul sektörüne çevrildi. Buna göre kentsel dönüşümde maliyetin yüzde 50'si devlet tarafından karşılanacak. Yarısı Bizden kampanyası çerçevesinde yapılacak konutlar en geç 2 yıl içinde teslim edilecek. Ayrıca hak sahiplerine 10 bin 500 lira taşınma, 5 bin 250 lira kira yardımı yapılacak. Peki, açıklanan paketin gayrimenkul piyasasında nasıl karşılandığını değerlendiren sektörünün tanınmış isimlerinden Mülk Kaynak Gayrimenkul'ünsahibi Tolga Andaç, dönüşüm paketinin seçim sonrasında sektörde hareketliliğe sebep olacağını ifade etti.

"Arz-talep nedeniyle kira fiyatları artabilir"

Paketin sektörde olumlu bir hava estirdiğini söyleyen Tolga Andaç, asıl hareketlilik için yaz aylarını işaret ederek, "Paket içinde bulunduğumuz enflasyonist ortamda vatandaşlara önemli avantaj sağlıyor. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası kimse eski binalarda ikamet etmek istemiyor. Paketin hayata geçmesiyle dayanıklı ve kaliteli binaların sayısının hızla artmasını hem bekliyor hem umuyoruz. Dönüşüm nedeniyle arz ve talep kaynaklı kira fiyatlarında yukarı yönlü hareketler yaşanabilir ancak orta vadede dengelenmenin sağlanacağı kanaatindeyiz. Tabii tüm bunlar seçim sonrası senaryolar. Önce seçim, sonra dönüşüm olacaktır ki bu da yaza denk geliyor" dedi.

"İşsizlik azalacak, ekonomi hareketlenecek"

Tolga Andaç sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yarısı Bizden kampanyası ekonomik olarak çok cazip bir teklif. Bu şans kaçırılmamalı. Çünkü hak sahipleri gayrimenkullerini yenilerken mülklerinin değerini de katlayacaklar. Dönüşüm için vatandaşlar arasında bir yarış olacaktır. Yaz döneminde gayrimenkul satışları da buna bağlı olarak artacaktır. Sektördeki hareket yan sektörlerle birlikte hem işsizliği azaltmaya hem de ekonomiyi hareketlendirmeye katkı sağlayacak. Üstelik meydana gelecek bir deprem felaketinde de kayıplar minimize olacak. Sıra artık vatandaşta.”

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