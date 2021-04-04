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Tolga Ciğerci, 1.5 yıl sonra golle tanıştı

Tolga Ciğerci, 1.5 yıl sonra golle tanıştı
Tolga Ciğerci, 1.5 yıl sonra golle tanıştı

Medipol Başakşehir’e devre arasında transfer olan Tolga Ciğerci, turuncu-lacivertli forma altında ilk golünü Yeni Malatyaspor’a attı. Tolga, ayrıca 1.5 yıl aranın ardından da gol sevinci yaşamış oldu.

Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir, sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 ile geçti. Milli ara dönüşü düşme potasından kurtulma adına önemli bir 3 puanı hanesine yazdıran turuncu-lacivertlilerin gollerini 26. dakikada Tolga Ciğerci, 87. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 90+1. dakikada Aleksic kaydetti.

İstanbul temsilcisine devre arasında katılan Tolga, Başakşehir'de ilk gol sevincini Malatya ekibine karşı yaşadı. 29 yaşındaki futbolcu, son golünü ise bundan tam 1 yıl 5 ay 15 gün önce Fenerbahçe forması giyerken kaydetmişti.
2019-2020 sezonunda 20 Ekim 2019 tarihinde sarı-lacivertlilerin deplasmanda Denizlispor'u 2-1 mağlup ettiği maçta Tolga Ciğerci, takımının ilk golünü atan isimdi.

Uygar Aydın

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