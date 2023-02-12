İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tolga Ciğerci ısınmaya 'Başın sağ olsun Türkiye' tişörtüyle çıktı

Tolga Ciğerci ısınmaya 'Başın sağ olsun Türkiye' tişörtüyle çıktı
Tolga Ciğerci ısınmaya 'Başın sağ olsun Türkiye' tişörtüyle çıktı

Almanya ekibi Hertha Berlin forması giyen milli oyuncu Tolga Ciğerci ısınmaya "Başın sağ olsun Türkiyem" yazılı tişörtle çıktı.


Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında Hertha Berlin, Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti. Mücadele öncesi Hertha Berlin'de forma giyen Tolga Ciğerci ısınmaya "Başın sağ olsun Türkiyem" yazılı tişörtle çıktı. Mücadele öncesi takımlar ise Türk bayrağı eşliğinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Tolga Ciğerci'nin zaman zaman göz yaşlarına hakim olamadığı dikkatlerden kaçmadı.
Öte yandan karşılaşma Hertha Berlin'in 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.