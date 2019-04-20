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Tolga Ciğerci takımla beraber çalıştı

Tolga Ciğerci takımla beraber çalıştı
Tolga Ciğerci takımla beraber çalıştı

Fenerbahçe’de sezon başından beri sakatlığı süren Tolga Ciğerci bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışırken, sarı-lacivertliler Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı A. Alanyaspor maçının hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Tolga Ciğerci takımla çalıştı

Tedavi ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Tolga Ciğerci, bugünkü antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Tolga, antrenmanın ikinci bölümünde ise çalışmalarını kendine ayrılan özel program dahilinde sürdürdü.
Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki çalışma saat 11.30'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçla devam eden idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe, bu antrenmanla A. Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.  

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