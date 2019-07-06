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Tolga Ciğerci vites arttırdı

Tolga Ciğerci vites arttırdı
Tolga Ciğerci vites arttırdı

Fenerbahçeli futbolcu Tolga Ciğerci, geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar sonrası antrenmanlarda vites arttırdı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan ve yaşadığı talihsiz sakatlıklar sonrası takımda yer alamayan Tolga Ciğerci, yeni sezon hazırlıklarında yüksek tempoda çalışıyor. Fenerbahçe'nin Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde takımın kamp kadrosunda bulunan Ciğerci çalışmalarda kendini gösterirken geçtiğimiz sezonun eksiklerini gidermeye çalışıyor. Sarı-lacivertli formayla sadece Süper Lig'in son haftalarında U21 takımıyla sahada yer alan Tolga Ciğerci sakatlıklardan dolayı yaşadığı eksiklikleri ise Topuk Yaylası'nda gidermeye çalışıyor.

Ozan Buğra Koşar - Ali Yıldız
 

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