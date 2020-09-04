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Tolgay Arslan, Hannover yolunda

Tolgay Arslan, Hannover yolunda
Tolgay Arslan, Hannover yolunda

Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon kadro planlamasında yer almaması beklenen Tolgay Arslan'ın 2. Bundesliga ekiplerinden Hannover 96'ya transfer olacağı öne sürüldü.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de Tolgay Arslan'ın kadro planlamasında yer almayacağı, oyuncunun sözleşmesinin feshinin ardından Almanya 2. Lig ekibi Hannover 96'ya imza atacağı iddia edildi. Alman basınında Sport Buzzer'da yer alan haberde Hannover'ın bu transfere öncelik verdiği ve Arslan'ın Fenerbahçe'den ayrılmasını tamamlamasıyla beraber futbolcuyu kadrosuna katacağı belirtildi.

Tolgay Arslan, Fenerbahçe formasıyla 33 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

Ozan Buğra Koşar

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