ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Büyük Okyanus'ta yer alan ada ülkesi Tonga açıklarında 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin merkez üssünün Niuatoputapu Adası'nda yer alan Hihifo'nun 95 kilometre kuzeybatısı olduğu aktaran USGS, depremin 210 kilometre derinlikte gerçekleştiğini ifade etti. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmazken, can ve mal kaybı bildirilmedi.

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