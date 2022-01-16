Tonga'daki volkanik patlama uydu görüntülerine yansıdı

Güney Pasifik'teki ada ülkesi Tonga'nın Hunga Ha'apai Adası'nda meydana gelen ve birçok ülkede tsunami riski oluşmasına neden olan su altı volkanı patlaması, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tarafından işletilen Himawari-8 uydusu tarafından görüntülendi.

Patlamanın şiddeti uzaydan çekilen görüntülere de yansırken, felaketin bilançosu da netleşmeye başladı. Aralarında Kanada, Avustralya, ABD, Şili, Peru, Ekvador, Yeni Zelanda, Fiji ve Japonya'nın da bulunduğu birçok ülkede tsunami riski oluşurken, patlamaya ev sahipliği yapan yaklaşık 105 bin nüfuslu Tonga'da yaşanan iletişim hattı kesintilerinin sürdüğü öğrenildi.

Tsunami uyarısının yapıldığı ülkelerde dalgalar yükselirken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çevredekilerin panikle kaçıştığı görüldü.

2 bin 300 kilometreden duyuldu

Uzmanların bin yılda bir görülecek bir olay olarak nitelediği patlama Tonga'ya 2 bin 300 kilometre mesafedeki Yeni Zelanda'dan da duyulurken, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern Tonga'nın başkenti Nukualofa'da birçok teknenin kıyıya vurduğunu söyledi. Şehrin volkanik malzeme ile kaplandığını ifade eden Ardern, küçük ada ülkesi ile iletişimin sınırlı olduğunu belirtti. Ardern, iletişimi sağlayan ve deniz altından geçen kabloların onarımı konusunda Tonga'ya yardım etmeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken de ülkesinin Tonga'ya yardım göndermeye hazır olduğunu açıkladı.

Dünyayı alarma geçirdi

Dün Tonga'daki bir sualtı volkanının patlamasının ardından Pasifik Okyanusu'na kıyısı bulunanlar başta olmak üzere birçok ülkede tsunami riski oluşmuş, yapılan tahliye çağrılarından dünya genelinde milyonlarca kişinin etkilendiği kamuoyuna yansımıştı. Volkanik patlamanın kesin bilançosu netleşmezken, patlamanın merkez üssü olan Tonga'da can kayıplarının yaşanmasından endişe edildiği belirtilmişti.

Burak Ersoy

