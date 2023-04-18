Tonlarca ağırlığındaki kaya yola yuvarlandı

Olay, ilçeye bağlı Sorgun Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yola yamaçtan yaklaşık 5 tonluk bir kaya parçası yuvarlandı. Kaya yolun bir şeridini trafiğe kapattı. İhbar üzerine belediye ekiplerince bölgede güvenlik önlemi alındı. Yakınlardaki bir işletmeye ait iş makinasıyla kayanın kaldırılmasından sonra yol yeniden trafiğe açıldı.

Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Hüseyin Yıldız



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