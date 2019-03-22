Tonlarca ağırlıktaki süt tankeri depremde böyle sallandı

Görüntülerde tonlarca ağırlıktaki süt tankeri deprem sırasında sallanması, besihanede çalışanların paniklemesi ve hayvanların kaçışmaları yer alıyor.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 20 Mart Çarşamba günü saat 9.34'te meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem kent genelinde büyük paniğe neden oldu. Deprem nedeniyle ilçenin bazı mahallelerindeki evler enkaza dönerken birçok ev ise hasar aldı. İlk andan itibaren yüzlerce artçı depremle sallanmaya devam eden bölgede vatandaşlar iki gündür çadırlarda kalıyor.

Depremin şiddetini gözler önüne serdi

Depremde Acıpayam ilçesine bağlı Ucarı Mahallesi'nde bulunan 2 besi çiftliğinde yaşananlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. İki besi çiftliğinde deprem anında yaşananlar, depremin şiddetini gözler önüne serdi. 3 farklı kameraya yansıyan görüntülerde, besi çiftliğindeki sütleri almak için duran tonlarca ağırlıktaki süt tankerinin depremle birlikte sallandığı ve yanındakilerin büyük panik yaşadığı görülüyor. Başka bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, deprem sırasında süt sağan çalışanların yaşadıkları panik ve süt sağım cihazlarının sallanması yer alıyor. Son görüntülerde ise toplu halde duran hayvanların deprem sırasında korku yaşadıkları ve sonrasında kaçıştıkları görülüyor.

Gökten Ceylan - Osman Başpınar

