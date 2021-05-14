Top oynarken ırmağa düşen çocuk yaralandı

Olay, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Şifahane Sokak üzerinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.U., top oynarken Mert Irmağı'nın korkuluğuna çarptı. Korkulukla beraber 5 metre yükseklikten Mert Irmağı'na düşen T.U., yaralandı. Arkadaşlarının 112'yi arayıp haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekipleri gelene kadar düştüğü ırmakta kımıldamadan bekledi. Ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri sedye ile ırmağa inerek yaralı çocuğu düştüğü ırmaktan kurtararak, ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Olayın ardından konuşan mahalle sakinleri, ırmakla yolu ayıran demir korkulukların sağlam olmadığını belirterek, başka çocukların da ırmağa düşmemesi için yetkililerden önlem alınmasını istediler.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Erdi Demür-Ünsal Karka

