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Topçular İskelesi'nde bayram tatili dönüşü yoğunluk yaşanıyor

Topçular İskelesi'nde bayram tatili dönüşü yoğunluk yaşanıyor
Topçular İskelesi'nde bayram tatili dönüşü yoğunluk yaşanıyor

Ramazan Bayramı tatilinin son günü nedeniyle Topçular ve Eskihisar arasında yolcu taşımacılığı yapıldığı İDO Topçular İskelesi’nde yoğunluk yaşanıyor.

Topçular İskelesi’nde bayram tatili dönüşü yoğunluk yaşanıyor - Tıkla İzle

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşların geri dönüş yolculuğu devam ediyor. Bayram tatilinin son gününde Topçular İskelesi'nde araç yoğunluğu yaşanıyor. İDO tarafından yoğunluk nedeniyle feribot ve sefer sayıları artırıldı. Yaşanan yoğunluk nedeniyle feribot iskelesinin yarıya yakın kısmı araçlarla doldu. İskeleden araç ve yolcu geçişlerinin gece geç saatlere kadar yoğun şekilde sürmesi bekleniyor.
Öte yandan Osman Gazi Köprüsü'nün de araç sürücüleri tarafından tercih edilmesi iskelede geçmiş yıllara göre daha az yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Erhan Erdoğan
 

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