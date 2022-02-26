Topladıkları hurdalardan araba yaptılar

Artvin Hopa sanayi sitesinde esnaf olan İbrahim (28) ve Furkan (17) Gül kardeşler, hurda araç parçalarından tek kişilik araba yaptı. Tarım motorundan ve arazili araçtan elde ettikleri hurda parçaları birleştiren Gül kardeşler test sürüşlerini tamamladı.

Kardeşlerin kendi bilgi ve birikimlerini kullanarak yaptıkları araç ilginç bir özelliğe sahip. 5 ileri 3 geri vitesi olan arabayı görenler hayrete düşüyor. “Lazda”, ismini verdiği otomobil, 80 kilometrede 3 litre yakıt harcıyor. Kaporta kısmını ise sacdan ve ahşap karışımdan oluşuyor.

“10 bin liraya araç sahibi olduk”

Az yakıt harcayan kendine ait bir otomobil düşüncesiyle yola çıktığını belirten İbrahim Gül, "Bu otomobili yaparken parçaları tamamen değişik yerlerden aldık. Hepsi derme çatma, hurdacıdan topladık. Yaptığım bu araçta bir otomobilde olması gereken her şey var. Topladığımız hurda otomobil malzemeleriyle, 10 bin liraya otomobil sahibi olduk” dedi.

Kendi imkanı ile birleştirerek tek kişilik otomobilini büyük bölümünü tamamlayan Gül kardeşler, ilk deneme gezinti sanayide yaptılar.

