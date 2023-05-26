Toplam 554 bin Suriyeli ülkesine geri döndü

Suriye'de yaşanan iç çatışmanın ardından Türkiye'ye sığınan göçmenlerin geri dönüşü devam ediyor. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yer alan gümrük kapısına gelen Suriyeliler, işlemlerini gerçekleştirdikten sonra yıllar sonra ülkelerine dönüyor. Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terörden arındırılan bölgelerde önemli bir yapısal dönüşüm yaşandı. Türkiye'nin danışmanlığında yerel meclisler eliyle hayatın normalleşmesine yönelik olarak eğitimden sağlığa, gençlikten spora, ulaştırmadan altyapıya, ticaretin artırılmasına, kolluk ve adalet hizmetlerinin sağlanmasına kadar yaşanan bu dönüşüm hem gönüllü geri dönüşler için bölgeyi cazip hale getirdi hem de Türkiye'ye yönelik göç hareketlerini engelledi.

554 bin 609 Suriyeli gönüllü dönüş yaptı

Türkiye, Suriyelerin ülkelerine geri dönüşlerinde "gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş" prensibini esas alıyor. Bu anlayışla bugüne kadar Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis ve Hatay'dan toplam 554 bin 609 Suriyeli ülkelerine gönüllü dönüş yaptı. Ülkelerine dönüş yapan Suriyeliler, Türkiye'nin bölgeyi güvenli hale getirdiğini belirtti. Kendilerine gösterdikleri misafirperverlik için Türk halkına da teşekkür eden Suriyeliler, ülkelerine gidip yeni bir başlangıç yapacaklarını söyledi.

Gönüllü geri dönüş süreci

Suriyelilerin gönüllü geri dönüş işlemleri Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülüyor. Kendi rızasıyla ülkesine geri dönüş yapmak isteyen Suriyeliler, yaşadıkları illerdeki İl Göç İdaresi Müdürlüklerine müracaat ederek gönüllü geri dönüş işlemlerini başlatıyor. "Gönüllü Geri Dönüş İstek Formu" dolduran ve Yol İzin Belgesi düzenlenen Suriyeliler, sonrasında Türkiye'den çıkış yapacakları sınır kapıları veya sınır geçiş yerlerine yönlendiriliyor. Gönüllü geri dönüş yapacak Suriyelilerin sınır kapılarında geçici koruma kimlik belgeleri de teslim alınıyor.

1 milyon Suriyeli'nin güvenli, gönüllü ve onurlu dönüşü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 1 milyon Suriyeli'nin gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde ülkelerine gönderileceğinin açıklanmasının ardından Suriye'nin kuzeyindeki çalışmalar hız kazandı. Suriye'nin kuzeyinde inşa edilecek 240 bin kalıcı konut için Cerablus'ta ilk temelin atılmasının yanı sıra ulusal ve uluslararası kuruluşların destekleriyle yürütülecek söz konusu çalışmalar neticesinde gönüllü geri dönüşlerin ilerleyen süreçte daha da artması bekleniyor. Bu çerçevede, gönüllü geri dönüş süreçlerinin daha organize bir şekilde yönetilebilmesi amacıyla İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Gaziantep ve Hatay'ın da aralarında bulunduğu Suriyeli nüfusunun yoğun olduğu 12 ilde, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine bağlı gönüllü dönüş büroları kuruldu. Söz konusu bürolar, güvenli bölgelerdeki yaşam şartları hakkında bilgilendirme çalışmaları yürütülerek gönüllü dönüş başvurularını alarak işlemlerin takibini yerine getiriliyor. Bu bürolar, gönüllü geri dönüş için destek talebinde bulunanlara da gerekli desteği sağlıyor.

Şinasi İnan

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