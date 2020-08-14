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Toplam ciro yıllık yüzde 10,4 arttı

Toplam ciro yıllık yüzde 10,4 arttı
Toplam ciro yıllık yüzde 10,4 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi Haziran ayında yıllık yüzde 10,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Haziran ayı Ciro Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2020 yılı Haziran ayında yıllık yüzde 10,4 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı Haziran ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 8,7, inşaat ciro endeksi yüzde 29,2, ticaret ciro endeksi yüzde 19,3 artarken, hizmet ciro endeksi yüzde 18,3 azaldı.

Toplam ciro aylık yüzde 19,5 arttı
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2020 yılı Haziran ayında aylık yüzde 19,5 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı Haziran ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 19,0, inşaat ciro endeksi yüzde 10,3, ticaret ciro endeksi yüzde 22,6, hizmet ciro endeksi yüzde 14,1 arttı.

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