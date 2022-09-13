İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Toplam ciro yıllık yüzde 122,4 arttı

Toplam ciro yıllık yüzde 122,4 arttı
Toplam ciro yıllık yüzde 122,4 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, Temmuz ayında yıllık yüzde 122,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Temmuz ayı Ciro Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, Temmuz ayında yıllık yüzde 122,4 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Temmuz ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 122,3, inşaat ciro endeksi yüzde 89,4, ticaret ciro endeksi yüzde 119,7, hizmet ciro endeksi yüzde 142,4 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 1,5 azaldı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2022 yılı Temmuz ayında aylık yüzde 1,5 azaldı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Temmuz ayında aylık hizmet ciro endeksi yüzde 0,6 artarken, sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 2,6, inşaat ciro endeksi yüzde 5,7, ticaret ciro endeksi yüzde 1,0 azaldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.