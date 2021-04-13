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Toplam ciro yıllık yüzde 30,4 arttı

Toplam ciro yıllık yüzde 30,4 arttı
Toplam ciro yıllık yüzde 30,4 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2021 yılı Şubat ayında yıllık yüzde 30,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Şubat ayı Ciro Endekslerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2021 yılı Şubat ayında yıllık yüzde 30,4 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Şubat ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 37,7, inşaat ciro endeksi yüzde 18,7, ticaret ciro endeksi yüzde 32,8, hizmet ciro endeksi yüzde 11,3 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 1,0 arttı
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2021 yılı Şubat ayında aylık yüzde 1,0 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Şubat ayında aylık inşaat ciro endeksi yüzde 5,6, ticaret ciro endeksi yüzde 1,0, hizmet ciro endeksi yüzde 3,5 artarken, sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,5 azaldı.

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