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Toplam ciro yıllık yüzde 38,9 arttı

Toplam ciro yıllık yüzde 38,9 arttı
Toplam ciro yıllık yüzde 38,9 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2020 yılı Kasım ayında yıllık yüzde 38,9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Kasım ayı Ciro Endekslerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2020 yılı Kasım ayında yıllık yüzde 38,9 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı Kasım ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 46,2, inşaat ciro endeksi yüzde 16,6, ticaret ciro endeksi yüzde 44,6, hizmet ciro endeksi yüzde 16,0 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 5,4 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2020 yılı Kasım ayında aylık yüzde 5,4 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı Kasım ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,5, ticaret ciro endeksi yüzde 7,0, hizmet ciro endeksi yüzde 3,0 artarken, inşaat ciro endeksi yüzde 2,5 azaldı.

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