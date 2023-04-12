Toplam ciro yıllık yüzde 68,1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Ciro Endeksleri'ni paylaştı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi , 2023 yılı Şubat ayında yıllık yüzde 68,1 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Şubat ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 44,9, inşaat ciro endeksi yüzde 136,5, ticaret ciro endeksi yüzde 76,0, hizmet ciro endeksi yüzde 86,1 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 5,1 azaldı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2023 yılı Şubat ayında aylık yüzde 5,1 azaldı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Şubat ayında aylık inşaat ciro endeksi yüzde 5,1 artarken, sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5, ticaret ciro endeksi yüzde 7,3, hizmet ciro endeksi yüzde 1,5 azaldı.

Ciro Endekslerinin hesaplanmasında Katma Değer Vergisi (KDV) beyannamelerinden elde edilen veriler kullanılıyor. Ülkemizin yaşamış olduğu deprem felaketinden etkilenen illerde mücbir sebep ilan edilmiş ve beyannameler ertelendi. Bu nedenle, 2023 Şubat ayına ilişkin hesaplamalarda eksik gözlemler için sanayi üretim anketi, e-fatura, e-arşiv fatura verileri gibi alternatif veri kaynakları ve istatistiksel yöntemler kullanılarak tahmin yapıldı. Bu yöntemlerle tahmin edilen büyüklüğün toplam içindeki payı yüzde 3,52'dir.

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