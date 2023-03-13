Toplam ciro yıllık yüzde 94 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Ocak ayı Ciro Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre, Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi yıllık yüzde 94 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Ocak ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 65,6, inşaat ciro endeksi yüzde 115,6, ticaret ciro endeksi yüzde 110,9, hizmet ciro endeksi yüzde 107,6 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 8,3 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2023 yılı Ocak ayında aylık yüzde 8,3 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Ocak ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,8, inşaat ciro endeksi yüzde 8,5, ticaret ciro endeksi yüzde 9,8, hizmet ciro endeksi yüzde 8,9 arttı. Ciro Endekslerinin hesaplanmasında Katma Değer Vergisi (KDV) beyannamelerinden elde edilen veriler kullanılmaktadır. Ülkemizin yaşamış olduğu deprem felaketinden etkilenen illerde mücbir sebep ilan edilmiş ve beyannameler ertelenmiştir. Bu nedenle, 2023 Ocak ayına ilişkin hesaplamalarda eksik gözlemler için sanayi üretim anketi, e-fatura, e-arşiv fatura verileri gibi alternatif veri kaynakları ve istatistiksel yöntemler kullanılarak tahmin yapılmıştır. Bu yöntemlerle tahmin edilen büyüklüğün toplam içindeki payı yüzde 6,29'dur.

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