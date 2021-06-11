Toplam ciro yıllık yüzde 96,9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Nisan ayı Ciro Endekslerini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2021 yılı Nisan ayında yıllık yüzde 96,9 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Nisan ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 120,4, inşaat ciro endeksi yüzde 55,9, ticaret ciro endeksi yüzde 92,5, hizmet ciro endeksi yüzde 77,6 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 1,8 azaldı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2021 yılı Nisan ayında aylık yüzde 1,8 azaldı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Nisan ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 3,9 artarken, inşaat ciro endeksi yüzde 0,1, ticaret ciro endeksi yüzde 5,4, hizmet ciro endeksi yüzde 2,7 azaldı.