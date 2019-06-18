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Toplam ciro yüzde 14,9 arttı

Toplam ciro yüzde 14,9 arttı
Toplam ciro yüzde 14,9 arttı

Ciro endeksi, 2019 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Nisan ayı Ciro Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, 2019 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,7 azaldı. 

Sanayi sektöründe ciro yüzde 22,3 arttı 

Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, 2019 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,4 arttı.
İnşaat sektöründe ciro yüzde 14 azaldı 

Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2019 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 11,6 azaldı. 

Ticaret sektöründe ciro yüzde 12,2 arttı 

Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, 2019 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,7 azaldı. 

Hizmet sektöründe ciro yüzde 23,9 arttı 

Takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi, 2019 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı.  

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