Toplam kırmızı et üretimi ilk çeyrekte azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılının Ocak-Mart dönemini kapsayan ilk çeyreğine ilişkin Kırmızı Et Üretim İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, toplam kırmızı et üretimi ilk çeyrekte 211 bin 435 ton olarak tahmin edildi. Toplam kırmızı et üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 18,6, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16,5 oranında azaldı. Toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı ise 174 bin 52 ton olarak gerçekleşti.

SIĞIR ETİ ÜRETİMİ 191 BİN 287 TON OLARAK TAHMİN EDİLDİ

Sığır eti üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 20,2, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 13,7 oranında azaldı.

KOYUN ETİ ÜRETİMİ 17 BİN 932 TON OLARAK TAHMİN EDİLDİ

Koyun eti üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 artarken bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 33,7 oranında azaldı.