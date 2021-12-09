Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Ekim ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verisini paylaştı. Buna göre, ticari süt işletmelerince Ekim ayında 803 bin 315 ton inek sütü toplandı. Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 2 arttı. Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 arttı.

Ekim ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi yüzde 3,1 artarak 137 bin 195 ton olarak gerçekleşti. Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi yüzde 5,3 azalarak 1 milyon 263 bin 619 ton olarak gerçekleşti.

Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 3,9 azalarak 92 bin 648 ton, Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 artarak 947 bin 741 ton olarak gerçekleşti.

Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tereyağı üretimi yüzde 41,2, ayran üretimi yüzde 26,4, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 3 artarken, inek peyniri üretimi yüzde 2,7, yağsız süt tozu üretimi yüzde 3,3, kaymak üretimi yüzde 22,1, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 40,4 azaldı.

Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yağsız süt tozu üretimi yüzde 20,6, ayran üretimi yüzde 18, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 11,9, tereyağı üretimi yüzde 4,6, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 3,3, kaymak üretimi yüzde 2,7 artarken, inek peyniri üretimi yüzde 0,3 azaldı.