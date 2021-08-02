Toplanan yardımları yürüteciyle kamyonete taşıyan engelli Muhammet: 'Yardımcı olduğum için çok mutluyum'

Çünür Mahallesi'ndeki Çeliktepe Sitesi sakinleri, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangından etkilenen vatandaşlara destek olabilmek amacıyla bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında site sakinleri topladıkları yardımları kamyonete yükleyerek Manavgat'a gönderdi. Aracın yüklenmesi esnasında 12 yaşındaki yürüme engelli Muhammet Emin Er de yürüteciyle komşularına yardım etti. Su kolilerini yürütecine yükleyen Muhammet Emin, araca kadar taşıdı. Küçük Muhammet'in bu davranışı yüreklere dokundu.

“Yangın için çok üzgünüz”

Muhammet'in annesi Hanım Gül Er, site olarak Manavgat'taki yangın dolayısıyla çok üzgün olduklarını belirterek, oradaki vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla yardım malzemeleri topladıklarını söyledi. Er, “Site halkımızdan baya bir yardım geldi. Oğlum da onlara katılarak yardımcı oldu. Allah yardımcıları olsun. Çok üzgünüz” dedi.

“Kendisi isteyerek katıldı”

Muhammet'in doğuştan yürüme engelli olduğuna değinen Er, “Oğlum 12 yaşında, 5 yaşında bir ameliyat geçirdi. Ondan sonra biraz daha ayağa kalktı. Şu anda destekli yürümeye başladık. Özel eğitime gidiyor. Okula kendisi gidip gelemiyor, biz götürüyoruz. Kendisi yardım etmeyi sever. Böyle durumlarda gönüllü olur. Kendisi de ‘benim de bir desteği olsun' gibi severek ve isteyerek katılmak istedi” diye konuştu.

“Yardımcı olduğum için çok mutluyum”

Muhammet Emin Er de yangın dolayısıyla üzgün olduğunu söyledi. Site olarak yardım topladıklarını kaydeden Er, “Ben de kendim isteyerek yardım ettim. Manavgat'taki vatandaşlarımıza Allah yardım etsin. Yürüteç arabama koyarak suları taşıdım. Yardımcı olduğum için çok da mutluyum” dedi.

Ali Serkan Aygün