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Toplu araç mezarlığı havadan böyle görüntülendi

Toplu araç mezarlığı havadan böyle görüntülendi
Toplu araç mezarlığı havadan böyle görüntülendi

Hatay'da yıkılan binaların ve seken taşların altına kalan arabalar çekilerek toplu araç mezarlığına götürülüyor.

Toplu araç mezarlığı havadan böyle görüntülendi - Tıkla İzle

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem, Hatay'da büyük bir yıkıma neden oldu. Deprem esnasından yıkılan binaların altında ve çevresinde bulunan binlerce araç, kullanılamaz hale geldi. Deprem sonrasında yıkılan binaların altında kalan veya seketaş gibi cisimlerin kullanılamaz hale getirdiği araçlar çekici yardımıyla taşınarak araç mezarlığına getiriliyor.

Toplu araç mezarlığı havadan görüntülendi.

Ahmet Berke Erdal - Ahmet Arslan

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