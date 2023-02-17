Toplu araç mezarlığı havadan böyle görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem, Hatay'da büyük bir yıkıma neden oldu. Deprem esnasından yıkılan binaların altında ve çevresinde bulunan binlerce araç, kullanılamaz hale geldi. Deprem sonrasında yıkılan binaların altında kalan veya seketaş gibi cisimlerin kullanılamaz hale getirdiği araçlar çekici yardımıyla taşınarak araç mezarlığına getiriliyor.

Toplu araç mezarlığı havadan görüntülendi.

Ahmet Berke Erdal - Ahmet Arslan

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