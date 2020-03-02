Toplu ulaşımda elektrikli dönemi başlıyor

Busworld Türkiye Uluslararası Otobüs Endüstrisi ve Yan Sanayi İhtisas Fuarı'nın bu yıl 8'incisi düzenlenecek. 5-7 Mart tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek fuarda, Bursa'da üretilen Jest Electric ve Atak Electric ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Fuar alanının hemen dışında kurulacak olan özel parkurda Jest Electric'i teste açılacak. Bu sayede, ziyaretçiler yüzde 100 elektrikli çevreci motoru ve üstün teknolojisiyle ihracat pazarlarının tercihi olan Jest Electric'i yakından inceleyebilecek.

Atak Electric 300 km menzil sunuyor

Tamamen yenilenen ön ve arka yüzüyle dinamik bir tasarım çizgisine sahip olan Atak Electric, ilk bakışta LED gündüz farlarıyla dikkatleri çekiyor. 230 kWh motor gücüne sahip Atak Electric'te görev yapan elektrikli motor, 2.400 Nm tork üreterek kullanıcısına yüksek performanslı sürüş deneyimi sağlıyor. BMW tarafından geliştirilen beş adet 44 kWh bataryalarla toplamda 220 kWh batarya kapasitesi bulunan 8 m sınıfındaki Atak Electric, 300 km menziliyle rakiplerinin önüne geçerken alternatif akımlı şarj üniteleriyle 5 saatte, hızlı şarj üniteleriyle de 3 saatte şarj olabiliyor. Üstelik enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryalar yüzde 25'e kadar kendi kendini de şarj edebiliyor. 52 kişilik yolcu kapasitesi sunan modelde, 18+4 ve 21+4 katlanır olmak üzere iki farklı koltuk yerleşim seçeneği bulunuyor.

Hızlı ve çevik Jest Electric

6 metrelik alçak tabanlı Jest Electric; 170 HP güç ve 290 Nm tork üreten BMW üretimi elektrikli motor ve yine BMW üretimi 44 ve 88 kWh bataryalarla tercih edilebiliyor. 210 km'ye kadar menzil sunarak bu anlamda sınıfının en iyi performansını gösteren Jest Electric'in enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryaları yüzde 25 oranında kendi kendini şarj edebiliyor. Yüksek manevra kabiliyeti, geniş iç mekânı, kompakt boyutlarıyla dar sokaklardaki kıvraklığı, dinamik tasarımı ve tırmanma performansıyla öne çıkan Karsan Jest Electric, sunduğu sessiz yolculuklarla geleceğe ışık tutuyor. 10,1 inçlik multimedya dokunmatik ekranı, tamamen dijital gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, USB çıkışları ile donatılan ve talebe bağlı olarak Wi-Fi uyumlu altyapı sağlayan Karsan Jest Electric, 4 tekerlekte bağımsız olan süspansiyon sistemiyle konfor disiplininde de binek otomobilleri aratmıyor.