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Toplum 5.0 etkinliği düzenlendi

Toplum 5.0 etkinliği düzenlendi
Toplum 5.0 etkinliği düzenlendi

Teknoloji ve insan özelinde değişen ve gelişen toplum yapılanmasının konuşulduğu toplum 5.0 etkinliği düzenlendi.

Uluslararası Açık Fikirliler Topluluğu (UAFT) tarafından organize edilen Toplum 5.0 etkinliğine Güney Koreli toplum bilimci ve aktivistlerde katılım sağladı. Gerçekleştirilen Toplum 5.0 ve Çocuk-Yetişkin Seminerlerine özellikle gençler yoğun ilgi gösterdi. Koreli ve Türk konuşmacının gerçekleştirdikleri panelde, içinde bulunulan çağın problemlerin nasıl çözebileceğiyle yönünde önemli bilgiler paylaşıldı. 

UAFT CEO'su Bon Hyeok Ku, yaptığı konuşmada, "Gelecek olan çağ, çeşitlilik ve kucaklamayla temsil edilmektedir. Çeşitlilik üreticilikle, kucaklama ise insanlık aracılığıyla insanın değerini geliştirilebilir. UAFT bu seminerler aracılığıyla birçok kişiye ulaşıp, insanların kendilerini geliştirerek hem kendilerine, hem de topluma katkıda bulunan bireyleri yetiştirmeyi hedefliyor" dedi.  

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