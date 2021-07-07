İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Toprağa 'bebek gömüldü' ihbarı mahalleyi ayağa kaldırdı

Toprağa 'bebek gömüldü' ihbarı mahalleyi ayağa kaldırdı
Toprağa 'bebek gömüldü' ihbarı mahalleyi ayağa kaldırdı

Adana’da 4 kişinin zeytinliğe bebek cesedi gömdüğünden şüphelenen mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis, açtıkları mezarda kundağa sarılmış kedi ölüsü buldu.

Toprağa 'bebek gömüldü' ihbarı mahalleyi ayağa kaldırdı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi, Pınar Mahallesinde, vatandaşlar 4 kişinin zeytinlik alana bebek kundağı içinde bir şey gömüp ayrıldıklarını görünce hemen polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri etrafı taşlarla çevrili küçük bir mezar haline getirilmiş yere güvenlik şeridi çekti. Bir süre sonra olay yeri inceleme ekipleri gelerek kürek ile mezarı açmaya başladı.

Bu arada meraklı mahalle sakinleri mezardan ne çıkacağını beklemeye başladı. Polis mezarı açtığında bebek kundağına sarılı kedi ölüsü çıktı.

Polis ölü kediye tekrar mezara gömdü.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.