Toprağa 'bebek gömüldü' ihbarı mahalleyi ayağa kaldırdı

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi, Pınar Mahallesinde, vatandaşlar 4 kişinin zeytinlik alana bebek kundağı içinde bir şey gömüp ayrıldıklarını görünce hemen polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri etrafı taşlarla çevrili küçük bir mezar haline getirilmiş yere güvenlik şeridi çekti. Bir süre sonra olay yeri inceleme ekipleri gelerek kürek ile mezarı açmaya başladı.

Bu arada meraklı mahalle sakinleri mezardan ne çıkacağını beklemeye başladı. Polis mezarı açtığında bebek kundağına sarılı kedi ölüsü çıktı.

Polis ölü kediye tekrar mezara gömdü.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

