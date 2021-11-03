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Toprağın altında can pazarı

Toprağın altında can pazarı
Toprağın altında can pazarı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde dere ıslahı ve kanalizasyon çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kayması sebebiyle bir işçi göçük altında kaldı. Yaralanan işçi, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesinin ardından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Toprağın altında can pazarı - Tıkla İzle

Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Şevkatiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dere ıslahı ve kanalizasyon çalışmaları sırasında iş makinesi çalışınca toprak kaydı. Çalışan işçilerden Metin Y., toprak kayması nedeniyle göçük altında kaldı. Diğer işçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Metin Y., itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslime edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Metin H. hastaneye kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Cihan Atik-Ömer Faruk Kıyak

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