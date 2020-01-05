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Toprak altında kalan işçiyi itfaiye ve köylüler kurtardı

Toprak altında kalan işçiyi itfaiye ve köylüler kurtardı
Toprak altında kalan işçiyi itfaiye ve köylüler kurtardı

Çorum’da tarlada boru döşedikleri sırada meydana gelen göçük sonucu toprak altında kalan işçiyi, itfaiye ve vatandaşlar kurtardı.

Olay, merkeze bağlı Boğabağı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aydın Ü. adlı işçi köydeki arazide bulunan bir kuyuya boru döşeme çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kaldı. Arazide çalışan işçilerin ihbarı üzerine Çorum Belediyesi itfaiyesi ile AFAD ve 112 ekipleri sevk edildi. İşçiyi kurtarmak için ilk müdahaleyi köylüler yaptı. Beline kadar toprağa saplanan talihsiz işçi, itfaiye ekipleri ve köylüler tarafından kurtarılarak ambulansa alındı.

112 ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Aydın Ü., kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Muhammed Muttalip Yalçın

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