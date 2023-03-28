İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Toprak altında kalan madencileri elleriyle kazarak kurtardı

Toprak altında kalan madencileri elleriyle kazarak kurtardı
Toprak altında kalan madencileri elleriyle kazarak kurtardı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde şiddetli yağışların ardından bir altın madeninde meydana gelen göçükte toprak altında kalan madenciler, bir diğer madencinin toprağı elleriyle kazması sonucu kurtarıldı.

Toprak altında kalan madencileri elleriyle kazarak kurtardı - Tıkla İzle

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Güney Kivu eyaletinde etkili olan sağanak yağışların ardından bir altın madeninde göçük meydana geldi. Amatör kameralar tarafından kaydedilen o anlarda, göçük altında kalan 9 madenci, bir diğer madencinin önce kürekle daha sonra ise elleriyle toprağı kazması sonucu kurtarıldı. Madencilerin kurtarıldığı anlarda toprak kayması da yaşandı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.