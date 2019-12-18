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Toprak altından 108 kilo afyon sakızı çıktı

Toprak altından 108 kilo afyon sakızı çıktı
Toprak altından 108 kilo afyon sakızı çıktı

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü aldığı bir istihbaratı değerlendirerek Çiftlikköy ilçesinde moloz dökülü bir arazide iş makineleri ile kazı yaptı. Kazıda toprağa gömülü halde 108 kilo 950 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çiftlikköy ilçesindeki bir arazide uyuşturucu olduğu istihbaratını aldı. Belirtilen adrese giden ekipler Zeytin adlı narkotik dedektör köpeği vasıtasıyla bölgede arama yaptı. Köpeğin tepki verdiği noktada iş makineleri yardımı ile yapılan kazıda yer altına 169 özel ambalajla paketler şeklinde gömülmüş 108 kilo 950 gram afyon sakızı ele geçirildi. Afyon sakızlarına el koyan polis, olayla ilgili araştırmayı derinleştirdi.

Saim Çotuk

 

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