Toprak kayması Roma dönemi mezarını ortaya çıkardı

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Akçapınar Mahallesinde bugün saat 15.00 sıralarında icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında, su deposu mevkiinde bulunan orman yolunda yağmur sularının etkisi toprak kayması sonucu insan kemiklerinin ortaya çıktığı tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Manisa Müze Müdürlüğünden gelen ekibin yapmış olduğu incelemede Roma Dönemine ait mezar olduğu ve insan kemiklerinin bu mezara ait olduğu kanaatine varıldı. Olay yerinde bulunan 4 adet kemik parçası Manisa Müze Müdürlüğü görevlisine teslim edilirken olay yerinin devriyeler ile kontrol altında tutulduğu açıklandı.

İlker Uyar