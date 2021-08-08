Toprak Razgatlıoğlu adım adım zirveye

Çekya'daki Most Pisti'nde gerçekleştirilen ikinci yarışta iyi bir performans ortaya koyan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, çok önemli bir ikinciliğe imza attı. Toprak, şampiyonluk sıralamasında Jonathan Rea ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası sezonunun altıncı durak noktasındaki ikinci yarışta 2. oldu. 2021 Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Razgatlıoğlu, bu sonuçla şampiyonluk yarışında önemli bir adım attı.

Bugün yarışa pole pozisyonunda başlayan Toprak Razgatlıoğlu, yarış boyunca Scott Redding'le kıyasıya bir mücadeleye girişti. Liderliği alan Scott Redding'in peşini bırakmayan PATA Yamaha pilotu Toprak Razgatlıoğlu yarış boyunca konumunu kimseye kaptırmadı. Toprak Razgatlıoğlu zirve takibini bırakmayarak mücadeleyi ikinci tamamladı.

Bu sonuçla pilotlar sıralamasında puanını 263'e çıkaran Toprak Razgatlıoğlu, şampiyonluk mücadelesinde son dünya şampiyonu Rea ile arasında olan puan farkını 3'e düşürdü. Dünya Superbike Şampiyonası takviminin yedinci durak noktasındaki yarış 20-22 Ağustos tarihlerinde İspanya'da gerçekleşecek.