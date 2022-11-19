Toprak Razgatlıoğlu'ndan bu sezon 28. podyum

2021'de Dünya Sıperbike (WSBK) şampiyonu olan, Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu 2022 WSBK'in 12 ve son durağı Avustralya'daki ilk yarışta damalı bayrağa ikinci sırada ulaştı. Yarışa dördüncü cepten başlayan Türk motosiklet yarışçısı Razgatlıoğlu, dördüncü cepten başladığı yarışı ikinci sırada bitirerek bu sezon 28. kez podyuma çıkmış oldu. 2022 WSBK'de sezonun son yarışı TSİ 08.00'da başlayacak.

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