'Toprak Şeker Kuaför' dünyanın en iyileri arasında

Estetica Dergisi'nin dünyanın en yenilikçi ve fark getiren tasarımlara sahip kuaför salonlarını belirlemek amacıyla düzenlediği yarışmadan Türkiye'ye de ödül geldi. Estetica Design ve Paris Mondial Fuarı'nın desteğiyle Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen organizasyonda yarışma jürisi, Toprak Şeker Kuaför'ü dünyanın en iyi 10 salon tasarımlarından biri olarak seçti.

Köşkte Hizmet Veriyor

“Ünlülerin kuaförü” olarak bilinen Toprak Şeker'in sahibi olduğu Toprak Şeker Kuaför, bu ödülü Ziverbey'deki tarihi Beyaz Köşk'te hizmet veren ihtişamlı şubesiyle kucakladı. Dekorasyonu 1150 metrekarelik köşkün ruhuna uygun olarak tasarlanan, içinde değerli antika eşyaların da yer aldığı salon, misafirlerini ev ambiyansında ağırlıyor.