Topraksız tarımla marul yetiştirdi

Lapseki ilçesinde şeftali üreticiliği yapan 2 çocuk annesi Hanife Kartal (36), 7 yıl önce toprakta marul üreticiliğine başladı. 7 yıl boyunca toprakta marul yetiştiren Kartal, topraksız tarımla marul yetiştirmek için kolları sıvadı. 2 ay önce 1 dönüm tarlasında 4 bin fideyle ilk defa açık havada topraksız sulu tarımla marul yetiştirmeye başladı. Kartal, 4 bin fide sayısını 10 bine çıkararak 30 günde marul üretiyor. Ürettiği bu marulları ise pazarda 7 ile 10 TL arasında satıyor.

Ercan Özçetin

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