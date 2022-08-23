Toptancı sitesinde korkutan yangın!

Yangın, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi SAGİMAD Toptancılar Sitesi'nde meydana geldi. İtfaiye ve kozmetik deposunda çıkan yangında alevler geceyi aydınlattı. Yangın alanına polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevre güvenliği alırken, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu. İtfaiye ekipleri zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangın söndürme çalışmasına devam ediyor. Yangın sırasında deponun önündeki bir kapalı kasa minibüs ile bir kamyonet de yanarak zarar gördü. İtfaiye araçlarının yanı sıra Samsun Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelere ait su tankerleri de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın mahalline gelerek incelemelerde bulunan Tekkeköy Kaymakamı Mahmut Halal, "Yangın kontrol altına alındı. İtfaiye yoğun bir gayret gösterdi. Tüm itfaiye çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, "Patlayıcı dedorant gibi kapalı kaplar var. Dolayısıyla müdahaleyi kontrollü yapıyoruz. Daha çok dışardan müdahale. Patlamalar oluyor. İçeride ara ara patlamalar devam ettiği için dört taraftan müdahale ediyoruz. İlkadım'dan, Çarşamba'dan Kavak'tan belediyelerimizin su tankları var. Bu konuda sıkıntı yok. Müdahale ekibi oldukça yeterli" diye konuştu.

Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri soğutma çalışmasına devam ediyor.

Muhammer Ay

