Topu dereye düşünce peşinden atladı, 12 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı

Olay Mimar Sinan Caddesi, Asar Deresi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 12 yaşındaki Yasin K. sokak arasında top oynadığı esnada, topu dereye düştü. Topunun peşinden 3 metrelik istinat duvarından atlayan çocuk dere yatağından çıkamadı. İhbar üzerine bölgeye gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, merdiven ile dere yatağına inerek 12 yaşındaki çocuğu bulunduğu yerden kurtardı. 3 metrelik istinat duvarından atlamasının ardından hafif sıyrıkları oluşan çocuk sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Enes Bektaş-Ali Yıldız



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