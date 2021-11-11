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Torbacı kadın 'beni güzel çekin' diyerek poz verdi

Torbacı kadın 'beni güzel çekin' diyerek poz verdi
Torbacı kadın 'beni güzel çekin' diyerek poz verdi

Adana polisinin yaptığı operasyonda uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 14 zanlıdan biri olan kadın, basın mensuplarına “beni güzel çekin” diyerek poz verdi.

Torbacı kadın 'beni güzel çekin' diyerek poz verdi - Tıkla İzle

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sokak aralarında uyuşturucu sattığı öne sürülen ve “torbacı” diye tabir edilen şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Polis, yaptığı çalışmada 4'ü kadın 14 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlıların üst ve araç aramasında ise 1 kilo 500 gram esrar, 1 kilogram metamfetamin, 13 gram eroin, 4 uyuşturucu hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirdi. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Sorgularında suçlamaları kabul etmeyen zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında torbacı bir kadının kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, “Beni güzel çekin, güzel çıksın” diyerek poz verip tepki göstermesi dikkat çekti.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

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