Torbacılara şafak operasyonu: 21 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin belirlenmesine yönelik 2 ay süren fiziki ve teknik takip sonucunda 'torbacı' tabir edilen 31 şüpheli tespit edildi. Elde edilen bilgiler istikametinde bu sabah belirlenen adreslere özel harekat ve dron desteğiyle şafak operasyonu düzenleyen ekipler, 21 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 473 gram kubar esrar, 105 gram toz esrar, 3 gram bonzai, 55 gram metamfetamin, 40 adet sentetik hap, 4 ruhsatsız tabanca, 85 dolu tabanca fişeği, 7 bin 300 lira para, 20 pound, 50 euro ve 50 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, hakkına gözaltı kararı verilen 7 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Koray Ünlü-Güray Gürdal

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