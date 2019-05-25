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Torbacının evinden çelik yelek çıktı

Torbacının evinden çelik yelek çıktı
Torbacının evinden çelik yelek çıktı

Adana'da polisin düzenlediği torbacı operasyonunda 8 zanlı gözaltına alınırken evlerinde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu, tüfek ve çelik yelek çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sarıçam ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda tespit edilen 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 

Operasyonda 2 kilo sentetik uyuşturucu, 6 kök Hint keneviri, ruhsatsız 2 av tüfeği, tabanca şarjörü, çelik yelek, hassas terazi ve 10 bin lira ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı. Öte yandan, narkotik ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu tespit ettiği Seyhan ilçesindeki bir adrese baskın yaptı. Aramalarda, 9 uyuşturucu hap, 1,13 gram eroin bulundu, 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda yakalanan 8 şüpheli işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

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