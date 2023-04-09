Torna dükkanında tabanca imalatına jandarma baskını

İstanbul il Jandarma Komutanlığı ekipleri; şüpheli bir şahsın Küçükçekmece ilçesinde silah imal ve ticareti yaptığı bilgisini aldı. Elde edilen bilgiler ve yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; S.T. isimli bir şahsın, torna ve metal dükkânı adı altında elde ettiği silah parçalarını birleştirerek İstanbul ilinde ve çevre illerde piyasaya sürdüğünü belirledi.

İş yerine operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, S.T.'yi silahların parçalarını birleştirirken suçüstü yakaladı. Yapılan aramalarda; 6 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 206 adet tabanca namlusu, 205 adet tabanca parçası, 4 adet tabanca yapımında kullanılan malzeme ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yusuf Eker



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