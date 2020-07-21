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Toronto'da Ceren Özkan, 9 Mayıstan beri kayıp

Toronto'da Ceren Özkan, 9 Mayıstan beri kayıp
Toronto'da Ceren Özkan, 9 Mayıstan beri kayıp

Kanada’nın Toronto kentinde polis, 9 Mayıs’tan beri haber alınamayan 22 yaşındaki Ceren Özkan’ı arıyor.

Toronto Polis Servisi, Ceren Özkan'ı arama çalışmaları yürütüyor. 22 yaşındaki Ceren Özkan en son 9 Mayıs 2020 Cumartesi günü Toronto'da bulunan Victoria Park Caddesi ve Lawrence bölgelerinde görüldü. Polis, kahverengi düz saçlı, yeşil gözlü, gümüş rengi küpesi bulunan Ceren'in 50-55 kilo ağırlığında olduğu bilgisini verdi.
Kaybolduğu gün üzerinde siyah bir beyzbol şapkası, önünde kırmızı-beyaz yazı bulunan siyah bir kazak ve siyah bir pantolon bilgisini veren polis, Ceren'in bir fotoğrafını paylaşarak halktan bilgi sahibi olanların ihbarda bulunmasını istiyor.

Ceren Yanar Polat
 

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