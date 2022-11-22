Toroslar EDAŞ Hatay'da bakım ve yatırımlarını sürdürdü

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Toroslar EDAŞ, Hatay'da yılın ilk 9 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde önemli çalışmalara imza attı. Toroslar EDAŞ, Hatay'da hizmet verdiği 9 bin 401 trafo ve 28 bin 666 kilometre hat uzunluğunda yaklaşan kış koşullarında da sürdürülebilir enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Daha aydınlık bir Hatay için İskenderun, Kırıkhan, Hassa, Dörtyol, Erzin, Payas, Belen, Kumlu, Arsuz, Reyhanlı, Altınözü, Antakya, Samandağ, Yayladağı, Defne'de 9 bin 177 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren şirket ekipleri, bölgede 182 pano ile 526 trafo ve 209 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 2 bin 563 Km'lik hattın bakımı tamamlandı.

Şirket, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Hatay'da hizmet verdiği 827 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 174 kilometrelik yeni yer altı hattı tesis eden Toroslar EDAŞ ekipleri, kentte 2 bin 287 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 238 elektrik panosu ve 46 trafo merkezi montajı da tamamlandı.

Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile Toroslar EDAŞ 2022 yılının ilk 9 ayında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi. Müşteri odaklı yaklaşımla hizmet sunan şirket, toroslaredas.com.tr, Toroslar 186 Mobil Uygulaması ve 186 numaralı Müşteri Hattı'ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ettiği belirtildi.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Başkent EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Toroslar EDAŞ, 2016 - 2020 yıllarını kapsayan son tarife döneminde Türkiye'deki 21 dağıtım şirketi arasında en çok yatırımı yapan şirket oldu. Şirketin Hatay'da bakım ve yatırım çalışmaları sürecek.

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