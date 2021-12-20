Toroslar EDAŞ'tan Hatay Arsuz'a 5,7 milyon liralık yenileme yatırımı

Hatay'da kaliteli ve kesintisiz enerji için çalışmalarını sürdüren Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Toroslar EDAŞ), Arsuz ilçesinde yer alan Hüyük Mahallesi elektrik dağıtım şebekesini 5,7 milyon liralık yatırımla yeniledi.

Şirketin mayıs ayında başlattığı projenin tamamlanmasıyla, bölgede ekonomik ömrünü tamamlayan şebeke unsurları yenilenerek, sürdürülebilir enerji arzının sağlanması hedeflendi.

Yatırım kapsamında, 15 kilometrelik alçak gerilim kablosu, 730 galvanizli demir direk, 18 dağıtım trafosu ve 10 kilometre müşterek kablo tesis eden Toroslar EDAŞ, gerekli hatları da yer altına aldı.

Toroslar EDAŞ'ın, kesintileri ve kalite sorunlarını en aza indirecek yeni şebeke yatırımı dâhilinde, uzun hatlardaki kaynak noktaları yakınlaştırılarak kısaltıldı. Böylece bölgede kuvvetli yağış veya fırtına gibi mevsimsel şartların oluşturabileceği arızaların etkilerinin minimize edilmesi amaçlandı.

3 bin 100 kişiye daha kaliteli elektrik

Proje kapsamında ağaç direklerin yerini demir direkler alırken, dağıtım trafolarının sayı ve güçleri yükseltildi. Ayrıca 23 adet yeni aydınlatma direği tesisiyle daha aydınlık bir çehreye kavuşturuldu.

Söz konusu yatırımla yenilenen şebeke ile bin 200 hanede yaşamını sürdüren 3 bin 100 kişiye daha kaliteli ve sürekli enerji sağlandı.