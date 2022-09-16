Toroslar EDAŞ'tan Hatay Arsuz'a 6.2 milyon liralık yatırım

Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Toroslar EDAŞ), Hatay'da gerçekleştirdiği yatırım projeleriyle bölgenin artan enerji talebinin kesintisiz ve kaliteli olarak karşılanmasını amaçlıyor. Proje kapsamında Arsuz ilçesinde 6.2 milyon lira bütçeli yatırımına Haziran itibariyle başladı. Hatay ili Arsuz İlçesine bağlı Nardüzü mahallesinde gerçekleştirilecek olan yatırım ile bölgenin enerji arz güvenliğini artırmayı hedefleyen şirket, gelecekteki enerji talebini de dikkate alarak bölgedeki şebekenin kapasitesini artırmayı planladı. Şirket bölgedeki yüksek gerilim havai hattı yer altına alarak bölge halkının daha kaliteli ve kesintisiz enerjiye erişimini hedefledi. Yatırım çalışmalarının 2022 Eylül itibariyle tamamlanması planlanıyor.

Toplam 12 bin 800 metrelik iletken kullanılacak

Yapılan açıklamaya göre, mevcut yüksek gerilim havai şebeke hattının yer altı hatlarıyla yenilenmesi, alçak gerilim havai hatların yenilenmesi ve yeni trafo merkezleri tesis edilerek, dağıtım şebekesinin olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için dağıtım hatlarında gerçekleştirilen yatırımlarla tedarik sürekliliğinin arttırılması hedeflenmiştir. Şirket tarafından proje kapsamında farklı noktalarda yapılacak kazıların uzunluğu 5 kilometreyi geçecek. Bölgede ekonomik ömrünü tamamlamış şebeke unsurları bertaraf edilerek yerine; 5 bin 500 metrelik yer altı yüksek gerilim hattı, dağıtım hatlarını taşıyan 240 adet galvanizli alçak gerilim direği, 7 bin 300 metreye yakın alçak gerilim hattı montajları yapılarak şebekeye dahil edilecek.

Planlı kesintiler 48 saat öncesinden açıklanıyor

Elektrik dağıtım altyapısı yatırımlarında saha çalışanlarının can güvenliği için yapılması zorunlu elektrik kesintileri şirket tarafından önceden planlanıyor. Müşterilerin olumsuz etkilenmemesi için söz konusu planlı kesintiler şirketin internet sitesi üzerinde 48 saat öncesinden duyuruluyor. Öte yandan kullanıcılar, bu duyurulara Toroslar EDAŞ Mobil 186 uygulaması ve 186 Çağrı Merkezi üzerinden mevcut ve gelecek planlı kesinti bilgilerine ulaşabiliyor.