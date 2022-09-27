Toroslar EDAŞ'tan, İskenderun ve Payas İlçeleri'ne 27 milyon lira yatırım

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (Toroslar EDAŞ), İskenderun ve Payas ilçelerinde gerçekleştirdiği projeleriyle Hatay'ın şebeke altyapısına dev yatırımlarla imza atmaya devam ediyor. Hatay'a ili İskenderun ve Payas İlçeleri arasında gerçekleştirilecek olan yatırım ile bölgenin enerji arz güvenliğini artırmayı ve ring şebeke bağlantılarıyla alternatif hatlar oluşturmayı hedefleyen şirket, gelecekteki enerji talebini de dikkate alarak bölgedeki şebekenin yenilenmesini planladı. Şirket, Payas Trafo Merkezi (TM) ve Sarıseki Dağıtım Merkezi (DM) arasındaki yüksek gerilim havai hattı yer altına alarak bölge halkının daha kaliteli ve kesintisiz enerjiye erişimini hedefledi, yatırım çalışmalarının 2022 Kasım itibariyle tamamlanmasını planladı.

60 bin metrelik yeraltı kablosu kullanılacak

Yapılan açıklamaya göre, Payas TM ve Sarıseki Dağıtım Merkezleri arasındaki yüksek gerilim havai şebeke hattının yeraltı hatlarıyla yenilenmesini sağlayacak Toroslar EDAŞ, yeni trafo merkezlerinin tesis edilmesi ile dağıtım şebekesinin olumsuz hava şartlarından etkilenmesinin önüne geçilmesi amacıyla projeyi devreye aldı.

Şirket, İskenderun - Payas ilçeleri arasında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan yol çalışmasında mevcut havai şebekenin yeraltına alınmasını, bölgenin enerji ihtiyacını karşılayan trafo merkezleri ve dağıtım merkezleri arasında alternatif hatlar oluşturularak tedarik sürekliliğinin de artırılmasını hedefledi.

Proje kapsamında, Payas TM ile Oysa (DM) arası 2 bin 770 metre, Oysa (DM) ile İbni Sina (DM) arası 2 bin 397 metre, İbni Sina (DM) ile İskenderun (TM) arası bin 527 metre ve İbni Sina (DM) ile Sarıseki (DM) arası 3 bin 543 metre hat tesis edilmesini planlayan Toroslar EDAŞ, yaklaşık 10 bin 250 metre uzunluğunda yüksek gerilim kablosu kullanarak havai hatları yeraltı hattı olarak tesis edecek.

Şirket, bölgede yaklaşık 10 bin metrelik havai yüksek gerilim hattı ve hatları taşıyan 32 adet yüksek gerilim direğinin demontaj işlemlerini sağlayacak, ayrıca havai hatlarının kaldırılmasıyla nem kaynaklı havai hatlarda yaşanacak kesintilerin önüne geçecek.

Belirlenen 2 lokasyonda dağıtım merkezi yapımını ve İskenderun 2 TEİAŞ Trafo Merkezi'nden iki adet yeni hat almayı planlayan şirket, bu sayede ring şebeke alternatiflerinin artmasına ve bölgede yapılacak çalışmalarda kesintilerin minimum seviyeye indirilmesine olanak sağlayacak.

Planlı kesintiler 48 saat öncesinden açıklanıyor

Elektrik dağıtım altyapısı yatırımlarında saha çalışanlarının can güvenliği için yapılması zorunlu elektrik kesintileri şirket tarafından önceden planlanıyor. Müşterilerin olumsuz etkilenmemesi için söz konusu planlı kesintiler Toroslar EDAŞ internet sitesi üzerinde 48 saat öncesinden duyuruluyor. Öte yandan kullanıcılar, bu duyurulara Toroslar EDAŞ Mobil 186 uygulaması ve 186 Çağrı Merkezi üzerinden mevcut ve gelecek planlı kesinti bilgilerine ulaşabiliyor.

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